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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Alchemist AI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Alchemist AI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Alchemist AI (ALCH)

تحلیل تکنیکال امروز Alchemist AI (ALCH)

صفحه تحلیل Alchemist AI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ALCH، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Alchemist AI را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Alchemist AI (ALCH)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0259---7.21%-3.25%-67.73%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Alchemist AI

Alchemist AI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Alchemist AI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش قوی
فروش 16
خنثی 7
خرید 3
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 13خنثی 0خرید 1
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 3خنثی 7خرید 2
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.02593
0.02592
مقاومت دوم
0.02592
0.02591
مقاومت اول
0.02591
0.02591
نقطه محوری
0.0259
0.0259
حمایت اول
0.02589
0.02589
حمایت دوم
0.02588
0.02589
حمایت سوم
0.02587
0.02588

سیگنال‌ های بازار Alchemist AI

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.69M
$8.82 M
$9.52 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.01M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.10 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.09 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.40 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.40 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Alchemist AI جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ALCHUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.01 M0.03
2026-08-14-$0.03 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12-$0.01 M0.03
2026-08-11-$0.01 M0.03

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Alchemist AI (ALCH) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Alchemist AI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTALCH
$0.0259
$0.0259$0.0259
-1.55%
1.95M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ALCH به USD

مقدار

ALCH
ALCH
USD
USD

1 ALCH = 0.0259 USD

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