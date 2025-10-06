قیمت لحظه‌ ای AI STARPOWERFRAGMENT امروز برابر است با 2.046 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AISPF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AISPF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AI STARPOWERFRAGMENT امروز برابر است با 2.046 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AISPF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AISPF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو AI STARPOWERFRAGMENT

AI STARPOWERFRAGMENT قیمت لحظه ای(AISPF)

قیمت لحظه‌ ای 1 AISPF به USD:

$2.046
$2.046
+0.83%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:52:52 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.961
$ 1.961
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 2.1
$ 2.1
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.961
$ 1.961

$ 2.1
$ 2.1

--
----

--
----

+0.44%

+0.83%

+1.43%

+1.43%

قیمت لحظه‌ ای AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) برابر است با $ 2.046. در 24 ساعت گذشته، AISPF در بازه قیمتی حداقل $ 1.961 تا حداکثر $ 2.1 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AISPF برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AISPF در یک ساعت گذشته +0.44%، در 24 ساعت گذشته +0.83% و در 7 روز گذشته +1.43% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

--
----

$ 26.59K
$ 26.59K

$ 42.97M
$ 42.97M

--
----

21,000,000
21,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی AI STARPOWERFRAGMENT برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 26.59K. عرضه در گردش AISPF برابر است با --، و عرضه کل آن 21000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.97M است.

تاریخچه قیمت AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت AI STARPOWERFRAGMENT برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.01684+0.83%
30 روز$ +0.412+25.21%
60 روز$ -0.879-30.06%
90 روز$ +0.259+14.49%
تغییر قیمت امروز AI STARPOWERFRAGMENT

امروز، AISPF تغییر $ +0.01684 (+0.83%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه AI STARPOWERFRAGMENT

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.412 (+25.21%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه AI STARPOWERFRAGMENT

با گسترش بازه به 60 روز، AISPF تغییر $ -0.879 (-30.06%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه AI STARPOWERFRAGMENT

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.259 (+14.49%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت AI STARPOWERFRAGMENT را ببینید.

AI STARPOWERFRAGMENTAISPF چیست

همزمان با تغییر شکل نظم اقتصادی جهانی توسط هوش مصنوعی، AISPF به عنوان یک دارایی رمزگذاری شده انقلابی، حضور قدرتمندی داشته است. این دارایی نه تنها رشته‌ای از کدهای دیجیتال است، بلکه کلیدی برای ارزش دوران اقتصاد هوشمند نیز محسوب می‌ شود. این دارایی، مرزهای ارزش دارایی‌های دیجیتال را با مبلغ کل محدود و پتانسیل فناوری نامحدود، از نو تعریف می‌کند.

هم اکنون AI STARPOWERFRAGMENT در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های AI STARPOWERFRAGMENT خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AISPF را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره AI STARPOWERFRAGMENT را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید AI STARPOWERFRAGMENT شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت AI STARPOWERFRAGMENT (USD)

ارزش AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AI STARPOWERFRAGMENT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AI STARPOWERFRAGMENT را بررسی کنید!

توکنومیکس AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

درک، توکنومیکس AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AISPF بیشتر بدانید!

نحوه خریدAI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

آیا به دنبال نحوه خرید AI STARPOWERFRAGMENT هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی AI STARPOWERFRAGMENT را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AISPF به ارزهای محلی

1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به VND
53,840.49
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به AUD
A$3.10992
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به GBP
1.51404
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به EUR
1.7391
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به USD
$2.046
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به MYR
RM8.5932
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به TRY
85.85016
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به JPY
¥310.992
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به ARS
ARS$2,931.22236
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به RUB
162.12504
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به INR
180.49812
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به IDR
Rp34,099.98636
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به PHP
121.00044
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به EGP
￡E.97.06224
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BRL
R$10.98702
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به CAD
C$2.84394
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BDT
250.38948
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به NGN
2,982.49512
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به COP
$7,869.2229
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به ZAR
R.35.23212
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به UAH
86.17752
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به TZS
T.Sh.5,051.83998
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به VES
Bs435.798
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به CLP
$1,923.24
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به PKR
Rs577.62672
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به KZT
1,100.58432
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به THB
฿66.74052
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به TWD
NT$62.7099
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به AED
د.إ7.50882
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به CHF
Fr1.61634
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به HKD
HK$15.87696
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به AMD
֏786.29826
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به MAD
.د.م18.86412
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به MXN
$37.62594
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به SAR
ريال7.6725
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به ETB
Br309.88716
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به KES
KSh264.50688
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به JOD
د.أ1.450614
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به PLN
7.42698
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به RON
лв8.92056
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به SEK
kr19.15056
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BGN
лв3.41682
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به HUF
Ft681.99318
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به CZK
42.67956
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به KWD
د.ك0.626076
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به ILS
6.6495
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BOB
Bs14.15832
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به AZN
3.4782
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به TJS
SM18.9255
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به GEL
5.56512
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به AOA
Kz1,871.90586
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BHD
.د.ب0.769296
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BMD
$2.046
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به DKK
kr13.0944
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به HNL
L53.9121
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به MUR
93.05208
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به NAD
$35.23212
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به NOK
kr20.41908
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به NZD
$3.53958
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به PAB
B/.2.046
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به PGK
K8.5932
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به QAR
ر.ق7.44744
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به RSD
дин.205.74576
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به UZS
soʻm24,951.21552
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به ALL
L170.1249
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به ANG
ƒ3.66234
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به AWG
ƒ3.6828
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BBD
$4.092
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BAM
KM3.43728
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BIF
Fr6,088.896
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BND
$2.63934
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BSD
$2.046
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به JMD
$328.0761
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به KHR
8,249.9835
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به KMF
Fr865.458
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به LAK
44,478.25998
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به LKR
රු622.43412
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به MDL
L34.65924
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به MGA
Ar9,174.8778
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به MOP
P16.368
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به MVR
31.3038
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به MWK
MK3,552.08106
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به MZN
MT130.75986
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به NPR
रु288.85428
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به PYG
14,510.232
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به RWF
Fr2,968.746
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به SBD
$16.83858
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به SCR
27.96882
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به SRD
$81.61494
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به SVC
$17.9025
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به SZL
L35.23212
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به TMT
m7.18146
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به TND
د.ت5.970228
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به TTD
$13.89234
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به UGX
Sh7,128.264
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به XAF
Fr1,149.852
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به XCD
$5.5242
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به XOF
Fr1,149.852
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به XPF
Fr208.692
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BWP
P27.3141
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به BZD
$4.11246
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به CVE
$194.18586
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به DJF
Fr362.142
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به DOP
$131.0463
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به DZD
د.ج266.02092
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به FJD
$4.62396
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به GNF
Fr17,789.97
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به GTQ
Q15.67236
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به GYD
$428.39148
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) به ISK
kr249.612

منابع AI STARPOWERFRAGMENT

برای درک عمیق‌ تر AI STARPOWERFRAGMENT، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی AI STARPOWERFRAGMENT
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره AI STARPOWERFRAGMENT

امروز AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AISPF به واحد USD برابر است با 2.046 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AISPF نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AISPF نسبت به USD برابر است با $ 2.046. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AI STARPOWERFRAGMENT چقدر است؟
ارزش بازار AISPF برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AISPF چقدر است؟
عرضه در گردش AISPF برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AISPF چقدر بوده است؟
AISPF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AISPF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AISPF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات AISPF چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AISPF برابر است با $ 26.59K USD.
آیا AISPF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AISPF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AISPF مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:52:52 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب AISPF به USD

مقدار

مقدار

AISPF
AISPF
USD
USD

1 AISPF = 2.045 USD

معامله AISPF

/USDTAISPF
$2.046
$2.046
+0.83%

