خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره OLAXBT ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره OLAXBT ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره AIO

اطلاعات قیمت AIO

جفت AIO چیست؟

وایت‌ پیپر AIO

وب‌سایت رسمی AIO

توکنومیکس AIO

پیش‌بینی قیمت AIO

تاریخچه AIO

راهنمای خرید AIO

مبدل AIO به ارز فیات

اسپات AIO

فیوچرز USDT-M AIO

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز OLAXBT (AIO)

تحلیل تکنیکال امروز OLAXBT (AIO)

صفحه تحلیل OLAXBT، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه AIO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل OLAXBT را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت OLAXBT (AIO)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.04715--+13.55%-53.54%-54.46%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت OLAXBT

OLAXBT اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت OLAXBT در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 10
خنثی 1
خرید 15
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 2خنثی 0خرید 12
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 8خنثی 1خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.04756
0.04751
مقاومت دوم
0.04751
0.04748
مقاومت اول
0.04749
0.04747
نقطه محوری
0.04744
0.04744
حمایت اول
0.04742
0.04741
حمایت دوم
0.04737
0.0474
حمایت سوم
0.04735
0.04737

سیگنال‌ های بازار OLAXBT

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.01M
$4.36 M
$4.35 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.83 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.84 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.01M
خریدهای فعال 7 روزه
$1.32 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$1.33 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

OLAXBT جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت AIOUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.05
2026-08-14$0.00 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12$0.00 M0.04
2026-08-11$0.00 M0.04

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره OLAXBT بیشتر کاوش کنید

معامله OLAXBT (AIO) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای OLAXBT را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTAIO
$0.04734
$0.04734$0.04734
+9.68%
2.36M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب AIO به USD

مقدار

AIO
AIO
USD
USD

1 AIO = 0.04715 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.