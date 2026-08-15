خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Infinity Ground ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Infinity Ground ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره AIN

اطلاعات قیمت AIN

جفت AIN چیست؟

وایت‌ پیپر AIN

وب‌سایت رسمی AIN

توکنومیکس AIN

پیش‌بینی قیمت AIN

تاریخچه AIN

راهنمای خرید AIN

مبدل AIN به ارز فیات

اسپات AIN

فیوچرز USDT-M AIN

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز Infinity Ground (AIN)

تحلیل تکنیکال امروز Infinity Ground (AIN)

صفحه تحلیل Infinity Ground، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه AIN، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Infinity Ground را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Infinity Ground (AIN)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.08052--+7.33%+11.58%+1.25%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Infinity Ground

Infinity Ground اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Infinity Ground در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 7
خنثی 3
خرید 16
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 2خنثی 0خرید 12
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 5خنثی 3خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.08098
0.08094
مقاومت دوم
0.08094
0.08091
مقاومت اول
0.08091
0.0809
نقطه محوری
0.08088
0.08088
حمایت اول
0.08085
0.08085
حمایت دوم
0.08081
0.08084
حمایت سوم
0.08079
0.08081

سیگنال‌ های بازار Infinity Ground

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.28M
$2.00 M
$2.27 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.19 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.19 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.01M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.39 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.38 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Infinity Ground جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت AINUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.08
2026-08-14$0.00 M0.08
2026-08-13$0.00 M0.08
2026-08-12$0.00 M0.08
2026-08-11$0.00 M0.08

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Infinity Ground بیشتر کاوش کنید

معامله Infinity Ground (AIN) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Infinity Ground را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTAIN
$0.08052
$0.08052$0.08052
+2.26%
1.80M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب AIN به USD

مقدار

AIN
AIN
USD
USD

1 AIN = 0.08051 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.