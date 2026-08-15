تحلیل تکنیکال امروز Aerodrome Finance (AERO) صفحه تحلیل Aerodrome Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه AERO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Aerodrome Finance را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Aerodrome Finance (AERO) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.403 -- -7.62% -17.41% -4.87%

Aerodrome Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Aerodrome Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 15 خنثی 5 خرید 6 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 12 خنثی 2 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 3 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.4023 0.4023 مقاومت دوم 0.4023 0.4022 مقاومت اول 0.4022 0.4022 نقطه محوری 0.4022 0.4022 حمایت اول 0.4021 0.4021 حمایت دوم 0.4021 0.4021 حمایت سوم 0.402 0.4021

سیگنال‌ های بازار Aerodrome Finance حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $1.97 M $1.98 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.05M خریدهای فعال 3 روزه $0.60 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.55 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.11M خریدهای فعال 7 روزه $1.33 M فروش‌ های فعال 7 روزه $1.23 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Aerodrome Finance جریان سرمایه خالص ورودی قیمت AEROUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.19 M 0.40 2026-08-14 -$0.12 M 0.40 2026-08-13 -$0.47 M 0.41 2026-08-12 -$0.47 M 0.42 2026-08-11 -$0.73 M 0.41 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Aerodrome Finance (AERO) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Aerodrome Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT AERO $0.4036 $0.4036 $0.4036 +0.42% 1.34M (USDT) معامله کنید