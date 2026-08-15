تحلیل تکنیکال امروز The AI Prophecy (ACT) صفحه تحلیل The AI Prophecy، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ACT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل The AI Prophecy را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت The AI Prophecy (ACT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.009827 -- +3.07% +12.47% -27.32%

The AI Prophecy اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت The AI Prophecy در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 9 خنثی 5 خرید 12 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 5 خنثی 0 خرید 9 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 4 خنثی 5 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.009831 0.00983 مقاومت دوم 0.00983 0.009829 مقاومت اول 0.009829 0.009829 نقطه محوری 0.009828 0.009828 حمایت اول 0.009827 0.009827 حمایت دوم 0.009826 0.009827 حمایت سوم 0.009825 0.009826

سیگنال‌ های بازار The AI Prophecy حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -1.30M $14.14 M $15.44 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.12 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.12 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $1.41 M فروش‌ های فعال 7 روزه $1.43 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. The AI Prophecy جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ACTUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.11 M 0.01 2026-08-14 -$0.08 M 0.01 2026-08-13 -$0.16 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 -$0.44 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله The AI Prophecy (ACT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای The AI Prophecy را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ACT $0.009827 $0.009827 $0.009827 -1.73% 8.80M (USDT) معامله کنید / USDC ACT $0.00981 $0.00981 $0.00981 -1.83% 5.33M (USDT) معامله کنید