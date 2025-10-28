قیمت لحظه‌ ای 888Coin امروز برابر است با 0.00001046 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 發發發 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 發發發 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای 888Coin امروز برابر است با 0.00001046 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 發發發 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 發發發 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره 發發發

اطلاعات قیمت 發發發

وب‌سایت رسمی 發發發

توکنومیکس 發發發

پیش‌بینی قیمت 發發發

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو 888Coin

قیمت 888Coin (發發發)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 發發發 به USD:

--
----
+1.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای 888Coin (發發發)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:31:52 (UTC+8)

اطلاعات قیمت 888Coin (發發發) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00001022
$ 0.00001022$ 0.00001022
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0000105
$ 0.0000105$ 0.0000105
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00001022
$ 0.00001022$ 0.00001022

$ 0.0000105
$ 0.0000105$ 0.0000105

$ 0.00032946
$ 0.00032946$ 0.00032946

$ 0.00000917
$ 0.00000917$ 0.00000917

--

+1.68%

+9.95%

+9.95%

قیمت لحظه‌ ای 888Coin (發發發) برابر است با $0.00001046. در 24 ساعت گذشته، 發發發 در بازه قیمتی حداقل $ 0.00001022 تا حداکثر $ 0.0000105 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته 發發發 برابر با $ 0.00032946 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000917 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، 發發發 در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته +1.68% و در 7 روز گذشته +9.95% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار 888Coin (發發發)

$ 9.25K
$ 9.25K$ 9.25K

--
----

$ 9.25K
$ 9.25K$ 9.25K

884.73M
884.73M 884.73M

884,730,254.94
884,730,254.94 884,730,254.94

ارزش بازار فعلی 888Coin برابر است با $ 9.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 發發發 برابر است با 884.73M، و عرضه کل آن 884730254.94 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.25K است.

تاریخچه قیمت 888Coin (發發發) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت 888Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت 888Coin به USD به میزان $ -0.0000007127 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت 888Coin به USD به میزان $ -0.0000022267 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت 888Coin به USD به میزان $ -0.000003953391879939395 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+1.68%
30 روز$ -0.0000007127-6.81%
60 روز$ -0.0000022267-21.28%
90 روز$ -0.000003953391879939395-27.42%

888Coin發發發 چیست

Repeating a number amplifies its symbolic meaning. 8 = wealth 88 = double wealth 888 (發發發) = ultimate or overflowing fortune

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع 888Coin (發發發)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت 888Coin (USD)

ارزش 888Coin (發發發) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از 888Coin (發發發) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت 888Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت 888Coin را بررسی کنید!

發發發 به ارزهای محلی

توکنومیکس 888Coin (發發發)

درک، توکنومیکس 888Coin (發發發) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 發發發 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره 888Coin (發發發)

امروز 888Coin (發發發) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای 發發發 به واحد USD برابر است با 0.00001046 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی 發發發 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی 發發發 نسبت به USD برابر است با $ 0.00001046. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار 888Coin چقدر است؟
ارزش بازار 發發發 برابر است با $ 9.25K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش 發發發 چقدر است؟
عرضه در گردش 發發發 برابر است با 884.73M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت 發發發 چقدر بوده است؟
發發發 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00032946 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت 發發發 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
發發發 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000917 USD رسید.
حجم معاملات 發發發 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 發發發 برابر است با -- USD.
آیا 發發發 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد 發發發 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 發發發 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:31:52 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به 888Coin (發發發)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,827.29
$113,827.29$113,827.29

-0.99%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,084.41
$4,084.41$4,084.41

-2.12%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04794
$0.04794$0.04794

-13.94%

لوگو Solana

Solana

SOL

$198.94
$198.94$198.94

-0.58%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4488
$4.4488$4.4488

-14.21%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,084.41
$4,084.41$4,084.41

-2.12%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,827.29
$113,827.29$113,827.29

-0.99%

لوگو Solana

Solana

SOL

$198.94
$198.94$198.94

-0.58%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6156
$2.6156$2.6156

-1.71%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,127.35
$1,127.35$1,127.35

-1.42%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000003440
$0.0000000000000003440$0.0000000000000003440

+3,055.96%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1681
$0.1681$0.1681

+236.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04435
$0.04435$0.04435

+121.75%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000185
$0.0000000000185$0.0000000000185

+81.37%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03563
$0.03563$0.03563

+91.35%