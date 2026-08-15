قیمت امروز 6Chicken9

قیمت لحظه‌ ای 6Chicken9 (POP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 41.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POP به USD برابر با $ 0 برای هر POP می‌ باشد.

توکن 6Chicken9 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,051.37 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 974.06M POP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POP طی یک ساعت گذشته به میزان +1.84% و در هفت روز اخیر به میزان -17.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 6Chicken9 (POP)

ارزش بازار $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K سرمایه در گردش 974.06M 974.06M 974.06M عرضه کل 974,061,997.503135 974,061,997.503135 974,061,997.503135

ارزش بازار فعلی 6Chicken9 برابر است با $ 16.05K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POP برابر است با 974.06M، و عرضه کل آن 974061997.503135 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.05K است.