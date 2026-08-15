قیمت امروز 3EYES

قیمت لحظه‌ ای 3EYES (3EYES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 3EYES به USD برابر با $ 0 برای هر 3EYES می‌ باشد.

توکن 3EYES در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,010.13 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 943.90M 3EYES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 3EYES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 3EYES طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +14.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 3EYES (3EYES)

ارزش بازار $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K سرمایه در گردش 943.90M 943.90M 943.90M عرضه کل 999,885,545.937405 999,885,545.937405 999,885,545.937405

ارزش بازار فعلی 3EYES برابر است با $ 12.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 3EYES برابر است با 943.90M، و عرضه کل آن 999885545.937405 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.76K است.