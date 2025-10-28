قیمت لحظه‌ ای 24K Gold PEPE امروز برابر است با 0.00009917 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOLDPEPE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOLDPEPE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای 24K Gold PEPE امروز برابر است با 0.00009917 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOLDPEPE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOLDPEPE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو 24K Gold PEPE

قیمت 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GOLDPEPE به USD:

-2.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:23:37 (UTC+8)

اطلاعات قیمت 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00009775
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00010194
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00009775
$ 0.00010194
$ 0.00014293
$ 0.00008361
-2.19%

+8.05%

+8.05%

قیمت لحظه‌ ای 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) برابر است با $0.00009917. در 24 ساعت گذشته، GOLDPEPE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00009775 تا حداکثر $ 0.00010194 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GOLDPEPE برابر با $ 0.00014293 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00008361 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GOLDPEPE در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -2.19% و در 7 روز گذشته +8.05% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

$ 99.17K
--
$ 99.17K
999.96M
999,959,785.275677
ارزش بازار فعلی 24K Gold PEPE برابر است با $ 99.17K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GOLDPEPE برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999959785.275677 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 99.17K است.

تاریخچه قیمت 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت 24K Gold PEPE به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت 24K Gold PEPE به USD به میزان $ -0.0000101162 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت 24K Gold PEPE به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت 24K Gold PEPE به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.19%
30 روز$ -0.0000101162-10.20%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

24K Gold PEPEGOLDPEPE چیست

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت 24K Gold PEPE (USD)

ارزش 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت 24K Gold PEPE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت 24K Gold PEPE را بررسی کنید!

GOLDPEPE به ارزهای محلی

توکنومیکس 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

درک، توکنومیکس 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOLDPEPE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

امروز 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GOLDPEPE به واحد USD برابر است با 0.00009917 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GOLDPEPE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GOLDPEPE نسبت به USD برابر است با $ 0.00009917. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار 24K Gold PEPE چقدر است؟
ارزش بازار GOLDPEPE برابر است با $ 99.17K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GOLDPEPE چقدر است؟
عرضه در گردش GOLDPEPE برابر است با 999.96M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOLDPEPE چقدر بوده است؟
GOLDPEPE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00014293 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GOLDPEPE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GOLDPEPE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00008361 USD رسید.
حجم معاملات GOLDPEPE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOLDPEPE برابر است با -- USD.
آیا GOLDPEPE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GOLDPEPE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOLDPEPE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:23:37 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

