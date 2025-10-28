24K Gold PEPEGOLDPEPE چیست

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it's a symbol of value, virality, and victory on Solana. Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It's built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

توکنومیکس 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

درک، توکنومیکس 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOLDPEPE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) امروز 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GOLDPEPE به واحد USD برابر است با 0.00009917 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GOLDPEPE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00009917 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GOLDPEPE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار 24K Gold PEPE چقدر است؟ ارزش بازار GOLDPEPE برابر است با $ 99.17K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GOLDPEPE چقدر است؟ عرضه در گردش GOLDPEPE برابر است با 999.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOLDPEPE چقدر بوده است؟ GOLDPEPE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00014293 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GOLDPEPE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GOLDPEPE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00008361 USD رسید. حجم معاملات GOLDPEPE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOLDPEPE برابر است با -- USD . آیا GOLDPEPE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GOLDPEPE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOLDPEPE مراجعه کنید.

