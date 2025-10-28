قیمت لحظه‌ ای 2004 PEPE امروز برابر است با 0.00000884 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای 2004 PEPE امروز برابر است با 0.00000884 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو 2004 PEPE

قیمت 2004 PEPE (BOG)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BOG به USD:

--
----
-1.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای 2004 PEPE (BOG)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:31:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت 2004 PEPE (BOG) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00000869
$ 0.00000869$ 0.00000869
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00000904
$ 0.00000904$ 0.00000904
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00000869
$ 0.00000869$ 0.00000869

$ 0.00000904
$ 0.00000904$ 0.00000904

$ 0.00059169
$ 0.00059169$ 0.00059169

$ 0.00000779
$ 0.00000779$ 0.00000779

--

-1.61%

+9.39%

+9.39%

قیمت لحظه‌ ای 2004 PEPE (BOG) برابر است با $0.00000884. در 24 ساعت گذشته، BOG در بازه قیمتی حداقل $ 0.00000869 تا حداکثر $ 0.00000904 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BOG برابر با $ 0.00059169 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000779 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BOG در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -1.61% و در 7 روز گذشته +9.39% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار 2004 PEPE (BOG)

$ 8.81K
$ 8.81K$ 8.81K

--
----

$ 8.81K
$ 8.81K$ 8.81K

997.11M
997.11M 997.11M

997,105,008.23305
997,105,008.23305 997,105,008.23305

ارزش بازار فعلی 2004 PEPE برابر است با $ 8.81K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOG برابر است با 997.11M، و عرضه کل آن 997105008.23305 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.81K است.

تاریخچه قیمت 2004 PEPE (BOG) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت 2004 PEPE به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت 2004 PEPE به USD به میزان $ -0.0000006520 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت 2004 PEPE به USD به میزان $ -0.0000017377 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت 2004 PEPE به USD به میزان $ -0.0000043107646467005 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.61%
30 روز$ -0.0000006520-7.37%
60 روز$ -0.0000017377-19.65%
90 روز$ -0.0000043107646467005-32.77%

2004 PEPEBOG چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت 2004 PEPE (USD)

ارزش 2004 PEPE (BOG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از 2004 PEPE (BOG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت 2004 PEPE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت 2004 PEPE را بررسی کنید!

BOG به ارزهای محلی

توکنومیکس 2004 PEPE (BOG)

درک، توکنومیکس 2004 PEPE (BOG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره 2004 PEPE (BOG)

امروز 2004 PEPE (BOG) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BOG به واحد USD برابر است با 0.00000884 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BOG نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BOG نسبت به USD برابر است با $ 0.00000884. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار 2004 PEPE چقدر است؟
ارزش بازار BOG برابر است با $ 8.81K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BOG چقدر است؟
عرضه در گردش BOG برابر است با 997.11M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOG چقدر بوده است؟
BOG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00059169 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BOG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BOG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000779 USD رسید.
حجم معاملات BOG چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOG برابر است با -- USD.
آیا BOG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BOG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOG مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:31:31 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به 2004 PEPE (BOG)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

