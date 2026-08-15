قیمت امروز 1 Million Circles

قیمت لحظه‌ ای 1 Million Circles (CIRCLES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CIRCLES به USD برابر با $ 0 برای هر CIRCLES می‌ باشد.

توکن 1 Million Circles در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,601 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 744.80M CIRCLES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CIRCLES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CIRCLES طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 1 Million Circles (CIRCLES)

ارزش بازار $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K سرمایه در گردش 744.80M 744.80M 744.80M عرضه کل 944,799,103.058737 944,799,103.058737 944,799,103.058737

ارزش بازار فعلی 1 Million Circles برابر است با $ 25.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CIRCLES برابر است با 744.80M، و عرضه کل آن 944799103.058737 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.60K است.