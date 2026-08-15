قیمت امروز 1 community can change your life

قیمت لحظه‌ ای 1 community can change your life (COMMUNITY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COMMUNITY به USD برابر با $ 0 برای هر COMMUNITY می‌ باشد.

توکن 1 community can change your life در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,853 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 912.59M COMMUNITY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COMMUNITY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COMMUNITY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 1 community can change your life (COMMUNITY)

ارزش بازار $ 34.85K$ 34.85K $ 34.85K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.85K$ 34.85K $ 34.85K سرمایه در گردش 912.59M 912.59M 912.59M عرضه کل 912,586,432.314609 912,586,432.314609 912,586,432.314609

ارزش بازار فعلی 1 community can change your life برابر است با $ 34.85K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش COMMUNITY برابر است با 912.59M، و عرضه کل آن 912586432.314609 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.85K است.