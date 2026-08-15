قیمت امروز 1 Coin Can Change Your Life

قیمت لحظه‌ ای 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE به USD برابر با $ 0 برای هر 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE می‌ باشد.

توکن 1 Coin Can Change Your Life در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 331,143 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.84M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04228821 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE طی یک ساعت گذشته به میزان -4.03% و در هفت روز اخیر به میزان -7.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 342.47K رسیده است.

اطلاعات بازار 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE)

ارزش بازار $ 331.14K$ 331.14K $ 331.14K حجم (24 ساعته) $ 342.47K$ 342.47K $ 342.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 331.14K$ 331.14K $ 331.14K سرمایه در گردش 999.84M 999.84M 999.84M عرضه کل 999,835,951.395092 999,835,951.395092 999,835,951.395092

ارزش بازار فعلی 1 Coin Can Change Your Life برابر است با $ 331.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 342.47K. عرضه در گردش 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE برابر است با 999.84M، و عرضه کل آن 999835951.395092 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 331.14K است.