قیمت امروز 0xCoral

قیمت لحظه‌ ای 0xCoral (0XCORAL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 0XCORAL به USD برابر با $ 0 برای هر 0XCORAL می‌ باشد.

توکن 0xCoral در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,032 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 93.04B 0XCORAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 0XCORAL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 0XCORAL طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -4.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 0xCoral (0XCORAL)

ارزش بازار $ 38.03K$ 38.03K $ 38.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.03K$ 38.03K $ 38.03K سرمایه در گردش 93.04B 93.04B 93.04B عرضه کل 93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003

ارزش بازار فعلی 0xCoral برابر است با $ 38.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 0XCORAL برابر است با 93.04B، و عرضه کل آن 93040000000.00003 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.03K است.