قیمت امروز 0xAgentEVE

قیمت لحظه‌ ای 0xAgentEVE (EVE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EVE به USD برابر با $ 0 برای هر EVE می‌ باشد.

توکن 0xAgentEVE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 41,431 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B EVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EVE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EVE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -10.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 0xAgentEVE (EVE)

ارزش بازار $ 41.43K$ 41.43K $ 41.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.43K$ 41.43K $ 41.43K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی 0xAgentEVE برابر است با $ 41.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EVE برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.43K است.