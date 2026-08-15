قیمت امروز All on Binance

قیمت لحظه‌ ای All on Binance (币有) در حال حاضر برابر با $ 0.005277 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 币有 به USD برابر با $ 0.005277 برای هر 币有 می‌ باشد.

توکن All on Binance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- 币有 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 币有 در بازه‌ ای بین $ 0.00392 (حداقل) و $ 0.005896 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 币有 طی یک ساعت گذشته به میزان +2.26% و در هفت روز اخیر به میزان -61.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.96K رسیده است.

اطلاعات بازار All on Binance (币有)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 67.96K$ 67.96K $ 67.96K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی All on Binance برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.96K. عرضه در گردش 币有 برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.28M است.