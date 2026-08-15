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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Binance Life ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Binance Life ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره 币安人生

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توکنومیکس 币安人生

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تحلیل تکنیکال امروز Binance Life (币安人生)

تحلیل تکنیکال امروز Binance Life (币安人生)

صفحه تحلیل Binance Life، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه 币安人生، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Binance Life را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Binance Life (币安人生)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.47198---7.46%-34.14%+12.87%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Binance Life

Binance Life جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت 币安人生USDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.06 M0.47
2026-08-14-$0.05 M0.48
2026-08-13-$0.24 M0.48
2026-08-12$0.25 M0.48
2026-08-11-$0.22 M0.50

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Binance Life بیشتر کاوش کنید

معامله Binance Life (币安人生) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Binance Life را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDT币安人生
$0.47198
$0.47198$0.47198
-1.87%
122.50K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب 币安人生 به USD

مقدار

币安人生
币安人生
USD
USD

1 币安人生 = 0.47198 USD

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