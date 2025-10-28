پیش‌بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه WAAVASAVAX را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. -- -- -- 0.00% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Wrapped Aave Avalanche SAVAX احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 24.61 برسد. پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Wrapped Aave Avalanche SAVAX احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 25.8405 برسد. پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت WAAVASAVAX تا سال 2027 به حدود $ 27.1325 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت WAAVASAVAX تا سال 2028 به حدود $ 28.4891 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی WAAVASAVAX تا سال 2029 حدود $ 29.9136 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی WAAVASAVAX تا سال 2030 حدود $ 31.4092 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 51.1624 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 83.3381 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 24.61 0.00%

2026 $ 25.8405 5.00%

2027 $ 27.1325 10.25%

2028 $ 28.4891 15.76%

2029 $ 29.9136 21.55%

2030 $ 31.4092 27.63%

2031 $ 32.9797 34.01%

2032 $ 34.6287 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 36.3601 47.75%

2034 $ 38.1781 55.13%

2035 $ 40.0870 62.89%

2036 $ 42.0914 71.03%

2037 $ 44.1960 79.59%

2038 $ 46.4058 88.56%

2039 $ 48.7261 97.99%

2040 $ 51.1624 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Wrapped Aave Avalanche SAVAX برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 24.61 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 24.6133 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 24.6335 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 24.7111 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای WAAVASAVAX در October 28, 2025(امروز) ، 24.61$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای WAAVASAVAX، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 24.6133$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای WAAVASAVAX، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 24.6335$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای WAAVASAVAX به میزان 24.7111$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Wrapped Aave Avalanche SAVAX قیمت فعلی ---- -- تغییر قیمت (24 ساعته) -- ارزش بازار $ 217.34K$ 217.34K $ 217.34K سرمایه در گردش 8.83K 8.83K 8.83K حجم (24 ساعته) ---- -- حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای WAAVASAVAX در حال حاضر -- است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل 0.00% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود -- رسیده است. علاوه بر این، WAAVASAVAX دارای عرضه در گردش حدود 8.83K واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 217.34K برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای WAAVASAVAX

قیمت تاریخی Wrapped Aave Avalanche SAVAX طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Wrapped Aave Avalanche SAVAX، قیمت فعلی Wrapped Aave Avalanche SAVAX برابر با 24.61 USD است. عرضه در گردش Wrapped Aave Avalanche SAVAX(WAAVASAVAX) برابر با 8.83K WAAVASAVAX است که ارزش بازار آن را به $217,337 می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -2.26% $ -0.571440 $ 25.55 $ 24.57

7 روز 0.47% $ 0.114500 $ 35.2290 $ 23.0220

30 روز -29.81% $ -7.3378 $ 35.2290 $ 23.0220 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Wrapped Aave Avalanche SAVAX حرکت قیمتی -0.571440$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -2.26% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Wrapped Aave Avalanche SAVAX با بالاترین قیمت $35.2290 و پایین‌ ترین قیمت $23.0220 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.47% بوده است. این روند اخیر پتانسیل WAAVASAVAX برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Wrapped Aave Avalanche SAVAX تغییر -29.81% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-7.3378 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که WAAVASAVAX ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد.

ماژول پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی WAAVASAVAX را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Wrapped Aave Avalanche SAVAX در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده WAAVASAVAX را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده WAAVASAVAX ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت WAAVASAVAX می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Wrapped Aave Avalanche SAVAX بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت WAAVASAVAX مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت WAAVASAVAX به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا WAAVASAVAX ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود WAAVASAVAX تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت WAAVASAVAX در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)، انتظار می‌ رود که قیمت WAAVASAVAX تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک WAAVASAVAX در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که WAAVASAVAX تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی WAAVASAVAX در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد WAAVASAVAX به حدود -- برسد. قیمت تخمینی WAAVASAVAX در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی WAAVASAVAX در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک WAAVASAVAX در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که WAAVASAVAX تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت WAAVASAVAX برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد WAAVASAVAX به حدود -- برسد.