عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Staked msUSD را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است.

2026 $ 0.729290 5.00%

2027 $ 0.765754 10.25%

2028 $ 0.804042 15.76%

2029 $ 0.844244 21.55%

2030 $ 0.886456 27.63%

2031 $ 0.930779 34.01%

2032 $ 0.977318 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 1.0261 47.75%

2034 $ 1.0774 55.13%

2035 $ 1.1313 62.89%

2036 $ 1.1879 71.03%

2037 $ 1.2473 79.59%

2038 $ 1.3097 88.56%

2039 $ 1.3751 97.99%

2040 $ 1.4439 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Staked msUSD برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.694562 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.694657 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.695228 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.697416 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Staked msUSD (SMSUSD) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای SMSUSD در October 28, 2025(امروز) ، 0.694562$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Staked msUSD (SMSUSD) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای SMSUSD، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.694657$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Staked msUSD (SMSUSD) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای SMSUSD، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.695228$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Staked msUSD (SMSUSD) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای SMSUSD به میزان 0.697416$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Staked msUSD قیمت فعلی ---- -- تغییر قیمت (24 ساعته) -- ارزش بازار $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M سرمایه در گردش 3.05M 3.05M 3.05M حجم (24 ساعته) ---- -- حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای SMSUSD در حال حاضر -- است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل 0.00% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود -- رسیده است. علاوه بر این، SMSUSD دارای عرضه در گردش حدود 3.05M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 4.06M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای SMSUSD

قیمت تاریخی Staked msUSD طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Staked msUSD، قیمت فعلی Staked msUSD برابر با 0.694562 USD است. عرضه در گردش Staked msUSD(SMSUSD) برابر با 3.05M SMSUSD است که ارزش بازار آن را به $4,057,232 می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 روز 0.00% $ 0 $ 0.697088 $ 0.697088

30 روز -31.92% $ -0.221705 $ 0.697088 $ 0.697088 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Staked msUSD حرکت قیمتی 0$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 0.00% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Staked msUSD با بالاترین قیمت $0.697088 و پایین‌ ترین قیمت $0.697088 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.00% بوده است. این روند اخیر پتانسیل SMSUSD برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Staked msUSD تغییر -31.92% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.221705 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که SMSUSD ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد.

ماژول پیش‌ بینی قیمت Staked msUSD (SMSUSD) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Staked msUSD ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی SMSUSD را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Staked msUSD در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده SMSUSD را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Staked msUSD را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده SMSUSD ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت SMSUSD می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Staked msUSD بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت SMSUSD مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت SMSUSD به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا SMSUSD ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود SMSUSD تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت SMSUSD در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Staked msUSD (SMSUSD)، انتظار می‌ رود که قیمت SMSUSD تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک SMSUSD در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Staked msUSD (SMSUSD) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که SMSUSD تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی SMSUSD در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Staked msUSD (SMSUSD) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد SMSUSD به حدود -- برسد. قیمت تخمینی SMSUSD در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Staked msUSD (SMSUSD) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی SMSUSD در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Staked msUSD (SMSUSD) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک SMSUSD در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Staked msUSD (SMSUSD) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که SMSUSD تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت SMSUSD برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Staked msUSD (SMSUSD) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد SMSUSD به حدود -- برسد.