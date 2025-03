قیمت تاریخی Leia the Cat

طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Leia the Cat، قیمت فعلی Leia the Cat برابر با 0 USD است. عرضه در گردش Leia the Cat(LEIA) برابر با 0.00 LEIA است که ارزش بازار آن را به $0.00 می‌ رساند.

دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 2.11% $ -- $ -- $ --

7 روز -5.52% $ -- $ 0.000040 $ 0.000019

30 روز -39.69% $ -- $ 0.000040 $ 0.000019