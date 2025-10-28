پیش‌بینی قیمت Disco By Matt Furie (DISCO) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Disco By Matt Furie برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه DISCO را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. -- -- -- 0.00% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie (DISCO) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Disco By Matt Furie احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.001019 برسد. پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie (DISCO) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Disco By Matt Furie احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.001070 برسد. پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie (DISCO) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت DISCO تا سال 2027 به حدود $ 0.001124 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie (DISCO) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت DISCO تا سال 2028 به حدود $ 0.001180 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie (DISCO) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی DISCO تا سال 2029 حدود $ 0.001239 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie (DISCO) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی DISCO تا سال 2030 حدود $ 0.001301 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie (DISCO) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Disco By Matt Furie احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.002120 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Disco By Matt Furie (DISCO) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Disco By Matt Furie احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.003453 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.001019 0.00%

2026 $ 0.001070 5.00%

2027 $ 0.001124 10.25%

2028 $ 0.001180 15.76%

2029 $ 0.001239 21.55%

2030 $ 0.001301 27.63%

2031 $ 0.001366 34.01%

2032 $ 0.001435 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.001506 47.75%

2034 $ 0.001582 55.13%

2035 $ 0.001661 62.89%

2036 $ 0.001744 71.03%

2037 $ 0.001831 79.59%

2038 $ 0.001923 88.56%

2039 $ 0.002019 97.99%

2040 $ 0.002120 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Disco By Matt Furie برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.001019 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.001020 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.001020 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.001024 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Disco By Matt Furie (DISCO) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای DISCO در October 28, 2025(امروز) ، 0.001019$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Disco By Matt Furie (DISCO) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای DISCO، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.001020$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Disco By Matt Furie (DISCO) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای DISCO، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.001020$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie (DISCO) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای DISCO به میزان 0.001024$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Disco By Matt Furie
قیمت فعلی ---- -- تغییر قیمت (24 ساعته) -- ارزش بازار $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B حجم (24 ساعته) ---- -- حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای DISCO در حال حاضر -- است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل 0.00% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود -- رسیده است. علاوه بر این، DISCO دارای عرضه در گردش حدود 1.00B واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 1.04M برآورد می‌ شود.

قیمت تاریخی Disco By Matt Furie
طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Disco By Matt Furie، قیمت فعلی Disco By Matt Furie برابر با 0.001019 USD است. عرضه در گردش Disco By Matt Furie(DISCO) برابر با 1.00B DISCO است که ارزش بازار آن را به $1,041,854 می‌ رساند.
دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -5.89% $ 0 $ 0.001254 $ 0

7 روز -45.14% $ -0.000460 $ 0.001944 $ 0.000146

30 روز 542.50% $ 0.005532 $ 0.001944 $ 0.000146 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Disco By Matt Furie حرکت قیمتی 0$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -5.89% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Disco By Matt Furie با بالاترین قیمت $0.001944 و پایین‌ ترین قیمت $0.000146 معامله شده است. تغییر قیمت آن -45.14% بوده است. این روند اخیر پتانسیل DISCO برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Disco By Matt Furie تغییر 542.50% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $0.005532 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که DISCO ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد.

ماژول پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie (DISCO) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی DISCO را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Disco By Matt Furie در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده DISCO را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Disco By Matt Furie را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده DISCO ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت DISCO می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Disco By Matt Furie بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت DISCO مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت DISCO به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا DISCO ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود DISCO تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت DISCO در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Disco By Matt Furie (DISCO)، انتظار می‌ رود که قیمت DISCO تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک DISCO در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Disco By Matt Furie (DISCO) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که DISCO تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی DISCO در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Disco By Matt Furie (DISCO) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد DISCO به حدود -- برسد. قیمت تخمینی DISCO در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Disco By Matt Furie (DISCO) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی DISCO در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Disco By Matt Furie (DISCO) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک DISCO در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Disco By Matt Furie (DISCO) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که DISCO تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت DISCO برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Disco By Matt Furie (DISCO) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد DISCO به حدود -- برسد. هم اکنون ثبت نام کنید