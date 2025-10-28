پیش‌بینی قیمت WEED Token (WEED) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت WEED Token برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه WEED را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت WEED Token را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.03985 $0.03985 $0.03985 -45.34% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت WEED Token برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت WEED Token (WEED) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود WEED Token احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.03985 برسد. پیش‌ بینی قیمت WEED Token (WEED) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود WEED Token احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.041842 برسد. پیش‌ بینی قیمت WEED Token (WEED) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت WEED تا سال 2027 به حدود $ 0.043934 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت WEED Token (WEED) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت WEED تا سال 2028 به حدود $ 0.046131 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت WEED Token (WEED) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی WEED تا سال 2029 حدود $ 0.048437 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت WEED Token (WEED) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی WEED تا سال 2030 حدود $ 0.050859 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت WEED Token (WEED) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت WEED Token احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.082845 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) WEED Token (WEED) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت WEED Token احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.134946 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.03985 0.00%

2026 $ 0.041842 5.00%

2027 $ 0.043934 10.25%

2028 $ 0.046131 15.76%

2029 $ 0.048437 21.55%

2030 $ 0.050859 27.63%

2031 $ 0.053402 34.01%

2032 $ 0.056072 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.058876 47.75%

2034 $ 0.061820 55.13%

2035 $ 0.064911 62.89%

2036 $ 0.068157 71.03%

2037 $ 0.071564 79.59%

2038 $ 0.075143 88.56%

2039 $ 0.078900 97.99%

2040 $ 0.082845 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت WEED Token برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.03985 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.039855 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.039888 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.040013 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز WEED Token (WEED) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای WEED در October 28, 2025(امروز) ، 0.03985$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا WEED Token (WEED) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای WEED، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.039855$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته WEED Token (WEED) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای WEED، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.039888$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت WEED Token (WEED) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای WEED به میزان 0.040013$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی WEED Token قیمت فعلی $ 0.03985$ 0.03985 $ 0.03985 تغییر قیمت (24 ساعته) -45.34% ارزش بازار ---- -- سرمایه در گردش ---- -- حجم (24 ساعته) $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای WEED در حال حاضر $ 0.03985 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل -45.34% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 54.44K رسیده است. علاوه بر این، WEED دارای عرضه در گردش حدود -- واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود -- برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای WEED

نحوه خرید WEED Token (WEED) به دنبال خرید WEED هستید؟ اکنون می‌ توانید WEED را از طریق روش‌ های متنوعی مانند کارت اعتباری، انتقال بانکی، معاملات همتا‌ به‌ همتا (P2P) و بسیاری روش‌ های پرداخت دیگر تهیه کنید. برای آشنایی با جزئیات خرید WEED Token و شروع سرمایه‌ گذاری، همین حالا به MEXC مراجعه کنید! همین حالا یاد بگیرید چگونه WEED را خریداری کنید

قیمت تاریخی WEED Token طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای WEED Token، قیمت فعلی WEED Token برابر با 0.03985 USD است. عرضه در گردش WEED Token(WEED) برابر با 0.00 WEED است که ارزش بازار آن را به $-- می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.37% $ -0.023549 $ 0.08826 $ 0.03934

7 روز 0.32% $ 0.009680 $ 0.0995 $ 0.03

30 روز -0.80% $ -0.16022 $ 0.5056 $ 0.022 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، WEED Token حرکت قیمتی -0.023549$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.37% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، WEED Token با بالاترین قیمت $0.0995 و پایین‌ ترین قیمت $0.03 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.32% بوده است. این روند اخیر پتانسیل WEED برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، WEED Token تغییر -0.80% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.16022 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که WEED ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت WEED Token را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت WEED

ماژول پیش‌ بینی قیمت WEED Token (WEED) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت WEED Token ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی WEED را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای WEED Token در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده WEED را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت WEED Token را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده WEED ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت WEED می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده WEED Token بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت WEED مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت WEED به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا WEED ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود WEED تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت WEED در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت WEED Token (WEED)، انتظار می‌ رود که قیمت WEED تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک WEED در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد WEED Token (WEED) در حال حاضر $0.03985 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که WEED تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی WEED در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که WEED Token (WEED) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد WEED به حدود -- برسد. قیمت تخمینی WEED در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود WEED Token (WEED) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی WEED در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود WEED Token (WEED) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک WEED در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد WEED Token (WEED) در حال حاضر $0.03985 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که WEED تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت WEED برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که WEED Token (WEED) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد WEED به حدود -- برسد.