پیش‌ بینی‌ های قیمت Just Memecoin برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه MEMECOIN را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.0004742 $0.0004742 $0.0004742 -6.37% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin (MEMECOIN) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Just Memecoin احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.000474 برسد. پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin (MEMECOIN) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Just Memecoin احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.000497 برسد. پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin (MEMECOIN) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت MEMECOIN تا سال 2027 به حدود $ 0.000522 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin (MEMECOIN) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت MEMECOIN تا سال 2028 به حدود $ 0.000548 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin (MEMECOIN) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی MEMECOIN تا سال 2029 حدود $ 0.000576 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin (MEMECOIN) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی MEMECOIN تا سال 2030 حدود $ 0.000605 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin (MEMECOIN) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Just Memecoin احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.000985 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Just Memecoin (MEMECOIN) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Just Memecoin احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.001605 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.000474 0.00%

2026 $ 0.000497 5.00%

2027 $ 0.000522 10.25%

2028 $ 0.000548 15.76%

2029 $ 0.000576 21.55%

2030 $ 0.000605 27.63%

2031 $ 0.000635 34.01%

2032 $ 0.000667 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.000700 47.75%

2034 $ 0.000735 55.13%

2035 $ 0.000772 62.89%

2036 $ 0.000811 71.03%

2037 $ 0.000851 79.59%

2038 $ 0.000894 88.56%

2039 $ 0.000938 97.99%

2040 $ 0.000985 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Just Memecoin برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 20, 2025(امروز) $ 0.000474 0.00%

October 21, 2025(فردا) $ 0.000474 0.01%

October 27, 2025(این هفته) $ 0.000474 0.10%

November 19, 2025(30 روز) $ 0.000476 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Just Memecoin (MEMECOIN) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای MEMECOIN در October 20, 2025(امروز) ، 0.000474$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Just Memecoin (MEMECOIN) برای October 21, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای MEMECOIN، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.000474$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Just Memecoin (MEMECOIN) تا October 27, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای MEMECOIN، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.000474$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin (MEMECOIN) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای MEMECOIN به میزان 0.000476$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Just Memecoin قیمت فعلی $ 0.0004742$ 0.0004742 $ 0.0004742 تغییر قیمت (24 ساعته) -6.37% ارزش بازار ---- -- سرمایه در گردش ---- -- حجم (24 ساعته) $ 55.92K$ 55.92K $ 55.92K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای MEMECOIN در حال حاضر $ 0.0004742 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل -6.37% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 55.92K رسیده است. علاوه بر این، MEMECOIN دارای عرضه در گردش حدود -- واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود -- برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای MEMECOIN

قیمت تاریخی Just Memecoin طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Just Memecoin، قیمت فعلی Just Memecoin برابر با 0.000473 USD است. عرضه در گردش Just Memecoin(MEMECOIN) برابر با 0.00 MEMECOIN است که ارزش بازار آن را به $-- می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.06% $ -0.000030 $ 0.000531 $ 0.000465

7 روز -0.40% $ -0.000327 $ 0.000936 $ 0.000428

30 روز -0.78% $ -0.001724 $ 0.002339 $ 0.000428 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Just Memecoin حرکت قیمتی -0.000030$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.06% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Just Memecoin با بالاترین قیمت $0.000936 و پایین‌ ترین قیمت $0.000428 معامله شده است. تغییر قیمت آن -0.40% بوده است. این روند اخیر پتانسیل MEMECOIN برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Just Memecoin تغییر -0.78% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.001724 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که MEMECOIN ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Just Memecoin را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت MEMECOIN

ماژول پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin (MEMECOIN) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی MEMECOIN را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Just Memecoin در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده MEMECOIN را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Just Memecoin را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده MEMECOIN ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت MEMECOIN می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Just Memecoin بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت MEMECOIN مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت MEMECOIN به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا MEMECOIN ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود MEMECOIN تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت MEMECOIN در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Just Memecoin (MEMECOIN)، انتظار می‌ رود که قیمت MEMECOIN تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک MEMECOIN در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Just Memecoin (MEMECOIN) در حال حاضر $0.000474 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که MEMECOIN تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی MEMECOIN در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Just Memecoin (MEMECOIN) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد MEMECOIN به حدود -- برسد. قیمت تخمینی MEMECOIN در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Just Memecoin (MEMECOIN) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی MEMECOIN در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Just Memecoin (MEMECOIN) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک MEMECOIN در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Just Memecoin (MEMECOIN) در حال حاضر $0.000474 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که MEMECOIN تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت MEMECOIN برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Just Memecoin (MEMECOIN) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد MEMECOIN به حدود -- برسد.