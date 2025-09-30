Why Selling This Crypto Coin Too Early Cost Me $10,000

Press enter or click to view image in full size
I thought I was being smart when I sold this crypto coin for a quick profit. A few weeks later, that small win could have been a $10,000 profit. This is the story of my mistake, and the lesson it taught me.
The Trade That Still Haunts Me
I still remember the feeling like it was yesterday. I hit “sell,” locked in my small profit, and felt like it was the smartest decision i could make. But just a few weeks later, that same coin had exploded in value.
My “smart” trade left me with pocket money when it could have been $10,000. Not millions, not some crazy overnight success story, just ten thousand dollars. Enough to clear a chunk of debt, pay for a dream trip, or give me breathing room when I needed it most. And that’s exactly why this mistake still hits so badly.
