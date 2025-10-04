VK is van plan om crypto ETN’s beschikbaar te maken voor retail na vier jaar verbod

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram Het Verenigd Koninkrijk wil crypto Exchange-Traded Notes (ETN’s) legaliseren voor particuliere handelaren. Dit komt na een verbod van vier jaar. Het is een belangrijke verandering van de cryptoregels in het VK. Maar wat betekent het voor de cryptomarkt? VK legaliseert crypto ETN’s voor retail De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft aangekondigd dat ze het verbod op crypto ETN’s opheffen. De opheffing van het verbod zal per 8 oktober 2025 ingaan. Crypto Exchange-Traded Funds (ETF’s) en derivaten blijven wel verboden. Met de opheffing van het verbod krijgen Britse particuliere beleggers toegang tot crypto ETN’s. ETN’s worden niet ondersteund door fysieke activa. Toch biedt de beschikbaarheid van de notes een belangrijke bron van toegang tot de cryptomarkt. De ETN’s mogen alleen verhandelt worden op door de FCA goedgekeurde Britse beurzen. Daarnaast hebben ze strenge risico- en marketingvereisten ingevoerd voor consumentenbescherming. Ook willen ze hiermee financiële blootstelling aan crypto beperken. Tot nu toe hebben beurzen en andere figuren uit de Britse markt nog niet gereageerd op de opheffing van het verbod. Ze lijken vooral te kijken naar de mogelijkheden die de opheffing biedt en of ze deel willen nemen aan de opkomende markt. Wereldwijde groeiende interesse in beursverhandelde cryptoproducten Wereldwijd is de interesse in crypto Exchange-Traded Products (ETP’s) aan het groeien. De beursverhandelde cryptoproducten bieden een makkelijke en gereguleerde blootstelling aan de cryptomarkt. Dit is goed te zien aan de enorme interesse in crypto Exchange-Traded Funds (ETF's) in de Verenigde Staten. Maar ook in Europa is er geen gebrek aan interesse. Daar zijn ETF's verboden, maar zijn andere ETP's, zoals ETN's wel toegestaan. Ook hier zoeken veel beleggers gereguleerde blootstelling aan de cryptomarkt. Het wordt nog als lastig en onveilig gezien om de cryptomarkt te betreden door veel traditionele handelaren. Daarom wordt er vaak voor ETP's gekozen om toch blootstelling te krijgen binnen hun beleggingsportefeuille. Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht VK is van plan om crypto ETN's beschikbaar te maken voor retail na vier jaar verbod is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.