VanEck Warns of ETH Dilution Risk as Digital Asset Treasuries Reach $135B نویسنده: Coinstats 2025/10/05 18:56 اشتراک

Digital asset treasuries have surged to approximately $135 billion in total holdings with investment firm VanEck cautioning that Ethereum holders face growing dilution risks as the network's economics shift away from fee-driven yields toward monetary asset status.