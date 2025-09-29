USDC Treasury just minted a total of 500 million USDC on the Solana chain نویسنده: PANews 2025/09/29 20:50 اشتراک

PANews reported on September 29 that according to Whale Alert, at 20:44 and 20:46 Beijing time, USDC Treasury minted 250 million new USDC on Solana, totaling 500 million USDC.