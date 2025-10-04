U.S. Services PMI Sinks Near Pandemic Lows, Increasing Fed Rate Cuts Odds – Catalyst for $150K Bitcoin? نویسنده: Coinstats 2025/10/04 02:12 اشتراک

U.S. PMI has fallen to 50 and markets have increased probabilities of a Fed Rate cut as labor has softened and core PCE has held at 2.9%. Bitcoin has reached a 50-day high with strong ETF demand, record open interest, and technical strength toward a potential $150K path.