‘Trillions by 2030’: Stellar, Centrifuge and Moody’s Outline What’s Next for Real-World Assets نویسنده: Coinstats 2025/10/04 00:41 اشتراک

Panelists in Rio have outlined how real-world assets have progressed from trials to production, with treasuries and high-quality funds leading, institutions piloting digital twins, and deeper liquidity and interoperability set to expand the market toward trillions by 2030.ons by 2030, panelists said during a session moderated by CryptoNews in Rio, Brazil.