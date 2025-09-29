The US SEC requires LTC, XRP, SOL, ADA, and DOGE ETFs to withdraw their 19b-4 filings نویسنده: PANews 2025/09/29 22:17 اشتراک

PANews reported on September 29th that Eleanor Terrett reported that the US SEC has asked the issuers of the aforementioned ETFs to withdraw their 19b-4 filings, citing the need for generic listing standards. The withdrawals are reportedly expected to begin as early as this week. The changes affect procedures for spot ETFs such as Litecoin (LTC), XRP, Sol, ADA, and DOGE, requiring issuers to proceed with listings according to the new standards.