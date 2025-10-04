The US may issue a $1 coin with Trump's portrait نویسنده: PANews 2025/10/04 20:48 اشتراک

PANews reported on October 4 that according to foreign media reports, the US Treasury Department confirmed that it is considering issuing a $1 commemorative coin with the portrait of US President Trump printed on both sides to "honor Trump and commemorate the 250th anniversary of the founding of the United States."