The market value of MEME coin GIGGLE once again exceeded US$100 million, setting a new record high نویسنده: PANews 2025/10/06 14:24

PANews reported on October 6 that according to GMGN data, the market value of GIGGLE, the donation-concept MEME token of CZ's Giggle Academy, exceeded US$110 million, setting a record high, with a 24-hour increase of more than 50%.