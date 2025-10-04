With Tether's Wallet Development Kit, cryptocurrency community participants will be able to create trillions of non-custodial wallets, Paolo Ardoino saysWith Tether's Wallet Development Kit, cryptocurrency community participants will be able to create trillions of non-custodial wallets, Paolo Ardoino says
Tether CEO Ardoino Teases Trillions of Wallets With This Release
With Tether's Wallet Development Kit, cryptocurrency community participants will be able to create trillions of non-custodial wallets, Paolo Ardoino says
سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب سایت از منابع عمومی گردآوری شده اند و صرفاً به منظور اطلاع رسانی ارائه می شوند. این مطالب لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل service@support.mexc.com با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به روزبودن اطلاعات ارائه شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید بهعنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.