Strategy spent approximately $22.1 million last week to increase its holdings by 196 BTC نویسنده: PANews 2025/09/29 20:03 اشتراک

PANews reported on September 29th that Strategy purchased 196 new BTC for approximately $ 22.1 million, at an average price of approximately $ 113,048 per BTC. The announcement stated that as of September 28th , the company held a total of 640,031 BTC , representing a cumulative investment of approximately $ 47.35 billion and an average holding cost of approximately $ 73,983 per BTC.