SOL Analyst Warns of Major Breakdown for Solana as PDP Eyes a 1000x Explosive Rally نویسنده: Coinstats 2025/10/03 23:30 اشتراک

October has begun with increased volatility in the crypto market, and investors are preparing for sharp movements across major altcoins. Solana (SOL), one of the market’s most closely watched tokens, is at the center of discussion as traders weigh the risk of a decline against the optimism surrounding ETF approvals. Meanwhile, PayDax Protocol (PDP) is