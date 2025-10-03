SOL Analyst Warns of Major Breakdown for Solana as PDP Eyes a 1000x Explosive Rally

October has begun with increased volatility in the crypto market, and investors are preparing for sharp movements across major altcoins. Solana (SOL), one of the market’s most closely watched tokens, is at the center of discussion as traders weigh the risk of a decline against the optimism surrounding ETF approvals. Meanwhile, PayDax Protocol (PDP) is
سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب سایت از منابع عمومی گردآوری شده اند و صرفاً به منظور اطلاع رسانی ارائه می شوند. این مطالب لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل service@support.mexc.com با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به روزبودن اطلاعات ارائه شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید بهعنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.