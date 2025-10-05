SHIB's destruction rate soared 449.66% in a single week, with over 71 million tokens permanently removed. نویسنده: PANews 2025/10/05 23:36 اشتراک

PANews reported on October 5th that @Shibburn posted on the X platform that the destruction of SHIB tokens has increased significantly over the past week, with the destruction rate soaring by 449.66%. According to statistics, a total of 71,297,136 $SHIB tokens were permanently removed in the past seven days.