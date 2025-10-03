SHIB And PEPE Early Holders Move Into Pepeto Presale, Expecting It To Be The Next 100x نویسنده: Coinstats 2025/10/03 03:45 اشتراک

The success stories of Shiba Inu and Pepe are now part of crypto history. Some of the first buyers turned $1,000 into more than $1,000,000 when SHIB ran 26,000% in 2021, while PEPE gave huge multi-thousand percent returns. After those wins, many of those same investors are now shifting their focus from SHIB and PEPE