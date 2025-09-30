SEC Drives Forward on Altcoin ETFs نویسنده: Coinstats 2025/09/30 23:55 اشتراک

With the whirlwind approval of the Bitcoin ETF last year, investor anticipation has gradually shifted towards the potential endorsement of altcoin ETFs. A notable step forward was marked recently when the Securities and Exchange Commission (SEC) issued a new listing framework, hinting at the possibility of altcoin ETF approvals. Continue Reading:SEC Drives Forward on Altcoin ETFs