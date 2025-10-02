North Korean Hackers Steal $21M From SBI Crypto, Laundered via Tornado Cash نویسنده: Coinstats 2025/10/02 02:47 اشتراک

On-chain investigators have connected North Korean hackers to a $21M loss at SBI Crypto, tracing flows through instant exchanges and Tornado Cash; the tactics have mirrored past DPRK operations, and SBI has not issued a public statement.