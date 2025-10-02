Nasdaq-Listed VisionSys AI Plans To Buy Up To $2 Billion Worth Of Solana In Ambitious Treasury Gamble نویسنده: Coinstats 2025/10/02 02:52 اشتراک

VisionSys AI unveiled a $2B treasury strategy focused on Solana, joining a growing list of public companies pivoting to digital asset treasury strategies.