Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26%

De Amerikaanse Bitcoin-miningmarkt laat opnieuw groei zien. De aandelen van Canaan schoten donderdag met meer dan 26% omhoog nadat het bedrijf zijn grootste order in ruim drie jaar aankondigde: een verkoop van 50.000 gloednieuwe Avalon A15 Pro-miners aan een niet nader genoemde koper in de Verenigde Staten. Grootste deal sinds 2021 door Canaan De verkoop wordt gezien als een keerpunt voor Canaan, dat sinds 2013 actief is in de productie van mininghardware. Volgens CEO Nangeng Zhang onderstreept de deal het vertrouwen in de lange termijn van de Bitcoin-sector en de toenemende vraag naar energie-efficiënte infrastructuur. Met de nieuwe order zet Canaan voet aan de grond in de VS, het land dat al 36% van de wereldwijde hashrate levert. Dat is het totale rekenvermogen dat miners inzetten om het Bitcoin-netwerk te beveiligen en transacties te valideren. Beweging op de aandelenmarkt Canaan-aandelen stegen met 26,4% naar $1,31 op de Nasdaq. Ondanks een daling van 40% op jaarbasis, staat het aandeel in de afgelopen zes maanden ruim 50% hoger. Beleggers zien de deal als signaal dat institutionele vraag naar mininghardware in de VS weer aantrekt. Toenemende moeilijkheid van Bitcoin-mining Bitcoin-mining wordt steeds zwaarder. De moeilijkheidsgraad, die elke 2.016 blokken (ongeveer twee weken) wordt aangepast, bereikte in augustus een record van 127,6 biljoen. Op 5 september steeg dit naar 134,7 biljoen en afgelopen donderdag naar 150,84 biljoen. Dit maakt mining kostbaarder en drijft kleine spelers uit de markt. Grote institutionele partijen zoals Marathon Digital (MARA), Iris Energy (IREN), Cango en CleanSpark domineren inmiddels bijna 20% van de block rewards. Toch bewijzen incidentele successen van solominers dat kleinschalige deelname nog steeds mogelijk is. Zo verdienden twee solominers in juli respectievelijk $350.000 en $373.000 met het vinden van een block. Verschillen per land: waar wordt Bitcoin gemined? Volgens Hashrate Index zijn er tien landen die in 2025 samen het overgrote deel van de wereldwijde Bitcoin-mining in handen hebben. – Verenigde Staten (36%) – Grootste miningmarkt ter wereld met sterke institutionele betrokkenheid, gunstige regelgeving in staten als Texas en Wyoming en een groeiende inzet van duurzame energiebronnen. – Rusland (16%) – Belangrijke speler dankzij enorme energievoorraden, met name aardgas en waterkracht. Siberië biedt lage koelingskosten, maar geopolitieke risico's en sancties beperken buitenlandse investeerders. – China (14%) – Ondanks een officieel verbod speelt China nog steeds een grote rol via ondergrondse mining. Goedkope waterkracht in Sichuan en decennialange hardware-expertise houden het land relevant. – Verenigde Arabische Emiraten (3,75%) – Zet zwaar in op mining met staatssteun, kapitaal en innovatieve technologieën zoals immersiekoeling. Energie komt zowel uit fossiele brandstoffen als uit hernieuwbare bronnen. – Paraguay (3,5%) – Profiteert van de enorme waterkracht van de Itaipú-dam en extreem lage energiekosten. Het gebrek aan stabiele regelgeving vormt wel een risico. – Canada (3%) – Groot potentieel dankzij waterkracht in Quebec en British Columbia. Regelgeving verschilt sterk per provincie, waardoor miners zich strategisch moeten positioneren. – Kazachstan (2,5%) – Na China's miningban groeide Kazachstan snel, maar strengere energieregels en milieubeperkingen zorgen voor dalende marktaandelen. – Noorwegen (1,63%) – Bekend om duurzame waterkracht en een koel klimaat dat miners helpt besparen op koeling. Politieke discussie over milieu-impact zorgt voor onzekerheid. – Ethiopië (1,5%) – Snelle groeier dankzij overvloedige waterkracht en steun van de overheid. Politieke instabiliteit vormt echter een belangrijk risico. – Argentinië (0,75%) – Zet aardgasoverschotten en anti-flaringprojecten in voor mining. Economische instabiliteit en inflatie blijven uitdagingen, maar de lage energieprijs trekt investeerders aan. Canaan zet door De deal van Canaan bevestigt dat de VS de wereldwijde koploper blijft in Bitcoin-mining en dat institutionele interesse opnieuw groeit. Toch laat de stijgende moeilijkheidsgraad zien dat mining steeds meer een spel wordt voor grote spelers met toegang tot goedkope en duurzame energie. De geografische spreiding van hashrate benadrukt dat geopolitiek, energiebeleid en regelgeving de komende jaren doorslaggevend zullen zijn voor de richting van de sector. Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26%

نویسنده: Coinstats
2025/10/03 05:01
