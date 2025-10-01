KGeN Completes $13.5 Million in New Round of Financing, Led by Jump Crypto and Others نویسنده: PANews 2025/10/01 00:07 اشتراک

PANews reported on September 30th that KGeN announced the completion of a new round of funding, totaling $13.5 million, led by Jump Crypto, Accel, and Prosus Ventures, bringing the company's total raised to $43.5 million. KGeN stated that the funds will be used to advance its real user growth and verification product, VeriFi. Its previous round was a $10 million ecosystem fund in November 2024, led by Aptos , with participation from G7 DAO and Polygon.