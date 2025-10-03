In the past 24 hours, the total contract liquidation of the entire network was US$369 million, mainly due to the collapse of long orders. نویسنده: PANews 2025/10/03 23:30 اشتراک

PANews reported on October 3rd that Coinglass data showed that over the past 24 hours, the cryptocurrency market saw $369 million in liquidated contracts across the network, including $245 million in long positions and $124 million in short positions. The total liquidation amount for BTC and ETH was $102 million, respectively.