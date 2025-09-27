Huang Licheng opened a 5-fold order for 4.7 million XPL, with a current floating profit of $140,000. نویسنده: PANews 2025/09/27 15:40 اشتراک

PANews reported on September 27 that according to monitoring by on-chain analyst @ai_9684xtpa, Huang Licheng currently has a 5x long order of 4.7 million XPL, worth US$7.42 million, with an opening price of US$1.56, and has made a floating profit of US$140,000.