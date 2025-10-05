Here’s Celestia (TIA) Price If Bullet’s New L2 Actually Takes Off نویسنده: Coinstats 2025/10/05 23:00 اشتراک

Celestia is picking up steam, and this time, it’s thanks to a major ecosystem move that could reshape how DeFi handles derivatives trading. Solana’s Bullet, previously known as Zeta Markets, just announced plans to build a dedicated Layer-2 rollup powered by Celestia for data availability. The goal is simple but bold: to bring centralized exchange-level