Goldman Sachs: Analysis shows that the number of first-time unemployment claims in the United States rose slightly to 224,000 (Jinshi Data APP) نویسنده: PANews 2025/10/03 23:07

PANews reported on October 3rd that according to the latest analysis report from Goldman Sachs cited by Jinshi Data, with the official weekly report suspended due to the government shutdown, Goldman Sachs calculated based on data from various states that the number of first-time applications for unemployment benefits in the United States last week (the week ending September 27) rose slightly to about 224,000, higher than the 218,000 officially announced the previous week.