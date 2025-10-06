Goedemorgen Bitcoin: driehoekpatroon duwt XRP koers boven $3,00, wat volgt?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws van vandaag, met extra context en analyse. Begin de dag met een ontbijt van Bitcoin en XRP nieuwtjes. Bitcoin koers bereikt nieuwe ATH van $125.506: Shutdown, toenemende vraag en macrofactoren De Bitcoin (BTC) koers heeft een nieuwe All-Time High (ATH) van $125.506 bereikt. Dit lijkt het resultaat te zijn van de Amerikaanse overheid shutdown, toenemende vraag en macrofactoren. De vooruitzichten zien er erg positief uit. Maar hoe beïnvloeden deze factoren Bitcoin? En wat kunnen we verder verwachten? De Bitcoin koers heeft een nieuwe ATH van $125.506 bereikt. Handelaren zaten door de Amerikaanse overheid shutdown al langer te wachten op een recordhoogte. Toen de shutdown werd aangekondigd, leek de cryptomarkt eerst onzeker te zijn, maar dit sloeg al snel om in een stijging. Dit komt doordat een shutdown voor enorme economische onzekerheid zorgt. Een shutdown zorgt ervoor dat alle niet-essentiële overheidsmedewerkers met verplicht onbetaald verlof moeten. Dit betekent dat de overheid compleet stilstaat. Economische ontwikkelingen die door de overheid worden betaald komen ook niet door. Simpel gezegd, het heeft een invloed op het hele land. Ook worden macro-economische rapporten niet naar buiten gebracht door de shutdown. Medewerkers van de onderzoeksbureaus zijn ook met onbetaald verlof naar huis gestuurd. Hierdoor hebben veel handelaren aangegeven dat ze ‘blind moeten handelen’. Aangezien de traditionele financiële markten minder toegankelijk worden, gaan handelaren op zoek naar een veilige haven. Deze stijgen doorgaans flink tijdens onzekerheid. Vooral goud wordt gezien als veilige haven. Toch wint Bitcoin het afgelopen jaar aan populariteit als veilige haven. Dit komt doordat BTC resistentie laat zien tegen de traditionele financiële markt. Handelaren die zoeken naar een veilige haven met meer rendement, kiezen eerder voor Bitcoin dan voor goud. Dit kan een reden zijn voor de stijgingen. Simpel gezegd neemt de vraag naar Bitcoin toe. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? XRP whale holdings bereiken dieptepunt in drie jaar: Wat betekent dit? XRP (Ripple coin) lijkt er niet zo goed voor te staan. De hoeveelheid whales lijkt een dieptepunt bereikt te hebben van drie jaar. Daarbij lijkt XRP nu stil te staan. Wat betekent de lage hoeveelheid whales? En wat kunnen we van XRP verwachten? De hoeveelheid XRP whales heeft een dieptepunt in drie jaar bereikt. Daarbij lijkt de XRP koers een beetje stil te staan. De whale hoeveelheid kan hier een onderdeel van zijn. In de afgelopen dagen lijken XRP whales hun holdings te verkopen. Gegevens van GlassNode laten zien dat whale adressen, met tussen de 100.000 en 1 miljoen XRP, meer dan 100 miljoen tokens in de afgelopen 10 dagen hebben verkocht. Dit laat zien dat de interesse onder de whales flink aan het afnemen is. Deze sell-off heeft een waarde gehad van zo’n $300 miljoen. Hiermee hebben de whale holdings een dieptepunt bereikt in drie jaar. Zo’n grote daling laat zien dat whales weinig vertrouwen hebben in XRP op de korte termijn. De daling laat zien dat whales op zoek zijn naar veiligheid. Dit kan duiden op een daling op de korte termijn. Voor XRP is het geen goed teken dat whales weinig vertrouwen hebben. In verhouding met andere altcoins laat XRP ook flinke zwakte zien. Kleine daling worden flink uitvergroot, wat verhoogde volatiliteit laat zien. Toch blijft XRP de bewegingen van de bredere cryptomarkt bijhouden. Dit betekent dat XRP bij een daling flink verder kan dalen. Tot nu toe lijkt dit nog niet aan de orde, aangezien Bitcoin net een ATH heeft bereikt. Voor handelaren is het aan te raden om voorzichtig te zijn met XRP. Het sentiment op de cryptomarkt houdt de prijs hoog, maar er kan een bredere correctie aankomen. Het is vooral belangrijk om je eigen onderzoek te doen naar XRP en de statistieken waar je naar wil kijken. Vorm vooral je eigen mening over XRP voordat je gaat investeren of handelen. Dit is geen financieel advies! XRP koers: driehoekpatroon duwt prijs boven $3,00 met mogelijke uitbraak naar $4,13 De XRP koers bewoog de afgelopen dagen tussen een steun rond $2,87 en een weerstand bij $2,99. Op het moment van schrijven staat de koers boven de $3,00. Op de grafiek vormt zich nog steeds een symmetrische driehoek, een patroon waarbij de prijs steeds dichter naar elkaar toekomt tussen stijgende steun en dalende weerstand. Kan de XRP prijs boven deze psychologische grens van $3,00 blijven? De XRP koers beweegt sinds juli binnen een patroon van hogere bodems en lagere toppen. Zo’n symmetrische driehoek wijst vaak op een periode van twijfel in de markt, waarin zowel de bulls als bears afwachten. Elke nieuwe candle op de daggrafiek laat zien dat de bandbreedte verder krimpt. Volgens crypto-analist Ripple Bull Winkle ontwikkelt dit patroon zich al enkele maanden. De analist zegt dat een doorbraak boven de $2,99 een teken is dat de bulls opnieuw de controle krijgen. Op basis van eerdere swingbewegingen ligt een technisch doel rond $4,13. Aan de andere kant kan een neerwaartse doorbraak de prijs terugbrengen naar een zone tussen $1,90 en $2,00. Deze niveaus worden vaak door traders gebruikt om hun handelsposities te beschermen, vooral bij hoge leverage. De driehoek nadert inmiddels zijn top, het punt waar de steun en weerstand elkaar bijna raken. In dit gebied neemt de kans op een plotselinge, krachtige koersbeweging toe. Data van CoinGlass laat zien waar de meeste hefboomposities in gevaar komen. Boven $3,20 ligt een groot cluster van shortposities. Wanneer de prijs daarboven sluit, kan een short squeeze ontstaan. Dat gebeurt wanneer traders met shortposities gedwongen worden hun posities terug te kopen, wat de prijs extra omhoog duwt. Onder $2,80 ligt juist het tegenovergestelde risico. Daar bevinden zich veel longposities met een hoog liquidatiegevaar. Als die steun breekt, kunnen deze longposities snel worden gesloten, wat de verkoopdruk versterkt. Tussen $2,85 en $3,00 is het handelsvolume het grootst. Dit gebied fungeert als een strijdzone waar de bulls en bears elkaar in evenwicht houden. Een candle die hier duidelijk uitbreekt met toenemend volume, geeft vaak het signaal voor de volgende trendrichting. De huidige situatie op de liquidatiekaart maakt duidelijk dat kleine koersbewegingen al tot forse reacties kunnen leiden. Het samenspel met deze hefboomposities vergroot de kans op snelle verschuivingen, zowel omhoog als omlaag. Het bericht Goedemorgen Bitcoin: driehoekpatroon duwt XRP koers boven $3,00, wat volgt? is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 