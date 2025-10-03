Future of XRP and Presale Cryptos: Ripple Price Outlook vs. a Next-Generation 100x Altcoin in 2025

Have you ever regretted ignoring a coin that later delivered massive gains? XRP once gave early adopters life-changing profits, and today, its future remains tied to institutional adoption and global payments. At the same time, new projects are stepping into the spotlight, promising opportunities for those who don’t want to miss the next 100x crypto
سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب سایت از منابع عمومی گردآوری شده اند و صرفاً به منظور اطلاع رسانی ارائه می شوند. این مطالب لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل service@support.mexc.com با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به روزبودن اطلاعات ارائه شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید بهعنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.