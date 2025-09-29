Former Ripple Director Says You Can’t Back XRP with Gold نویسنده: The Crypto Basic 2025/09/29 16:07 اشتراک

Former Ripple director Matt Hamilton refutes a bold community claim that XRP could be gold-backed and reach nearly $3,000 by 2026. This came after notable XRP community figure Baron Dominus stirred a conversation on X, claiming that XRP will be "gold-backed." According to Dominus, this supposed backing would enable the price of XRP to reach $2,953 by Q1 2026.